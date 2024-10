Reunião sindical encerra serviços nas Finanças de Almeirim

As reuniões sindicais, que estão a decorrer um pouco por todo o País, encerraram a repartição de Finanças de Almeirim, ao longo da manhã desta terça-feira, dia 15 de outubro.

Segundo a direção distrital do Sindicato dos Trabalhadores do Impostos (STI), as reuniões são “um ponto de partida para uma luta que se prevê longa, mas que reside na justeza de reivindicações antigas, prometidas e nunca cumpridas, como a dignificação das condições de trabalho e o número cada vez mais reduzido de trabalhadores, que têm levado a dificuldades no atendimento aos problemas sentidos pelos contribuintes, traduzindo o caminho para o caos em que a gestão da Autoridade Tributária se tem tornado”.

“Também a revisão das tabelas salariais, com salários dignos e compatíveis com a função nuclear do Estado que desempenhamos. Do nosso trabalho depende o apoio do Estado aos mais necessitados, à justiça, à segurança, à defesa nacional, à saúde pública e ao ensino público”, acrescenta o STI.

Para além de Almeirim, estão encerrados os Abrantes, Almeirim, Benavente, Golegã, Salvaterra de Magos e Ourém. Já Santarém ou Tomar estão com constrangimentos no seu serviço normal.