Daniel Bragança sofre lesão muito grave. Paragem pode chegar aos 10 meses

O azar voltou a bater à porta do médio de Fazendas de Almeirim. Daniel Bragança sofreu uma rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e vai estar, novamente, afastado muito meses do relvado.

Daniel Bragança vai ser submetido a intervenção cirúrgica e o tempo de paragem estimado é de 10 meses, tendo terminado a temporada para o camisola 23 dos leões.



Esta é a segunda paragem longa para Daniel Bragança, que em 2022, devido a uma lesão grave no joelho direito, foi obrigado a parar durante vários meses.



Já esta temporada, a 5 de dezembro, lesionou-se na partida com o Moreirense (1-2), contraindo uma lesão muscular que o afastou durante mais de um mês.