Prisão preventiva por violência doméstica

O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), no dia 1 de março, deteve um homem de 51 anos por violência doméstica, no concelho do Cartaxo.

No âmbito de um processo de violência doméstica, em que o agressor exercia violência psicológica e social contra a vítima, foi decretada ao suspeito a medida de obrigatoriedade de permanência na habitação, controlada por pulseira eletrónica. No dia 25 de fevereiro, o indivíduo incumpriu a medida aplicada, colocando-se em fuga e em lugar incerto, colocando em causa a integridade física da vítima.

Face ao exposto, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram localizar o suspeito, culminando com a sua detenção no dia 1 de março, dando cumprimento a um mandado de detenção, no concelho do Cartaxo.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva.

