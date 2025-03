Cartão branco: Vitor Gomes distuinguido

O árbitro Vítor Gomes destacou-se no jogo que dirigiu entre as equipas de Juvenis do NS Rio Maior ‘B’ e do UD Santarém ‘B’ após ter mostrado integridade, sendo correto e disciplinado com jogadores, equipas técnicas e também com o público, explicando sempre as suas decisões (mesmo quando não lhe eram solicitadas nem colocadas em causa). O próprio jogo teve vários momentos com jogadores lesionados e o árbitro prestou ajuda à equipa médica, colocando ligaduras ou apoiando jogadores na sua saída de campo.

A atitude profissional de Vítor Gomes mereceu um cartão branco apresentado pelos pais e encarregados de educação da equipa de Juvenis do NS Rio Maior ‘B’ e do UD Santarém ”B’.

A ação teve lugar no passado dia 9 de março, na 1ª jornada da Taça de Encerramento Juvenis II Divisão (Série C), da Associação de Futebol de Santarém.

De recordar que o Cartão Branco é um recurso pedagógico que visa enaltecer condutas eticamente corretas, praticadas por atletas, treinadores, dirigentes, público e outros agentes desportivos.