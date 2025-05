Alpiarça entrega bolsas

No passado, dia 10 de maio, no auditório dos Paços do Concelho, realizou-se a cerimónia de atribuição das Bolsas de Estudo aos alunos residentes em Alpiarça, que frequentam o ensino superior no ano letivo 2024/2025.

Foram atribuídas 44 bolsas, no montante global de 16 mil euros, de acordo com os critérios definidos no regulamento municipal em vigor.

“O município congratula-se com o crescente número de jovens a frequentar o ensino superior e deseja a todos muito sucesso na sua vida académica”, sublinha na redes.