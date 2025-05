Mais uma Campanha Solidária de Recolha de Medicamentos decorreu em Almeirim

Decorreu no passado sábado, dia 10 de maio, em Almeirim, mais uma Campanha Nacional de Recolha de Medicamentos promovida pelo Banco Farmacêutico, uma iniciativa da Associação para a Assistência Farmacêutica criada para uma intervenção social na área da saúde e do medicamento.

Este ano a campanha teve apenas como aderentes as farmácias Mendonça-Campus e Mendonça com o apoio de voluntárias do Centro Paroquial de Almeirim e da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim que incluía no seu grupo de voluntários dois idosos do Lar de S. José que, como disseram “não podiam deixar de ajudar quem precisa”.

Ao todo foram doadas 109 embalagens de medicamentos de venda livre e artigos de higiene e bem-estar, menos que no ano anterior. De salientar que as farmácias participam nesta iniciativa com o espaço, os donativos de produto e na sensibilização dos utentes para a doação.

Quanto à distribuição destes medicamentos, Rosarinho Salavessa, responsável distrital do Banco Farmacêutico referiu que depois de recolhidos, são separados de acordo com a sua tipologia e distribuídos pelas IPSS’S aderentes.

Recorde que o Banco Farmacêutico existe há 16 anos em Portugal e, aqui na região, há 14 anos e o objetivo da sua criação é “ajudar as pessoas mais carenciadas através do fornecimento de medicamentos e de produtos de saúde, em colaboração com as realidades assistenciais que operam localmente, tendo por fim educar o homem à partilha e à gratuidade”. A principal ação do Banco Farmacêutico é a Jornada Anual de Recolha de Medicamentos que apela aos donativos feitos por pessoas singulares e farmácias e que ocorre sempre a um sábado.