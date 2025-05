Chega vence eleições no concelho de Almeirim

O Chega venceu as eleições nas freguesias de Almeirim, Fazendas de Almeirim e Benfica do Ribatejo. O partido de André Ventura conseguiu mesmo ser a força mais votada na soma no concelho.



Catarina Salgueiro, número três na lista do Chega pelo distrito de Santarém, é eleita.



Dos 19.765 inscritos votaram 11.801, o que dá uma participação de 59,71%.



Em Fazendas, o PS obteve 27,84%, a coligação AD teve 20,92% , IL 3,65%, CDU 3,23%, Livre 2,35% e BE 1,67%.



Na freguesia de Benfica, o Chega conseguiu 32,75%, PS 30,87%, AD 17,51%, CDU 6,87%, Livre 3,11%, IL 2,53% e ADN 2,53%.





Num concelho historicamente socialista, o PS venceu na Raposa com 38,41%.

Na Raposa, o PS venceu com 38,41%, AD ficou em segundo com 25%, Chega 24,70%, ADN 1,83%, Livre 1,83%, CDU 1,83% e CDU 1,83%.