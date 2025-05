AD vence no círculo eleitoral de Santarém, Chega é a segunda força e PS perde um deputado

O círculo eleitoral de Santarém elegeu no passado domingo, 19 de maio, os seus nove representantes para a Assembleia da República. As eleições legislativas antecipadas ficam marcadas por um grande reconfiguração do panorama político nacional.

A AD – Coligação PSD/CDS foi a força política mais votada no círculo eleitoral de Santarém, com 30,60% dos votos, garantindo quatro mandatos parlamentares, mais um que em 2024. Foram eleitos Fernando Alexandre, João Moura, Isaura Morais e Ricardo Oliveira.

O segundo lugar foi conquistado pelo Chega, com 28,13% dos votos, que volta a eleger três deputados no distrito. Catarina Salgueiro, cabeça de lista do partido à Câmara Municipal de Almeirim, foi eleita. Pedro Correia e José Dotti foram também eleitos.

O PS que historicamente tem dominado em vários concelhos ribatejanos, foi o grande derrotado da noite. Perdeu votação no distrito e um deputado. A votação dos socialistas fixou-se nos 22,75% e elegeram Marcos Perestrello e Hugo Costa.

Com base nos dados provisórios da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, a taxa de participação no distrito situou-se nos 64,70%, com 244.178 votantes num universo de 377.415 eleitores inscritos.

No concelho de Almeirim, o Chega foi mesmo o partido mais votado em três das quatro freguesias: Almeirim, Fazendas de Almeirim e Benfica do Ribatejo. O PS apenas venceu na Raposa, confirmando a perda de hegemonia socialista num concelho que historicamente lhe tem sido favorável.

Saiba todos os dados aqui: