Concerto Solidário de Flautas enche Escolas Velhas para apoiar jovens da Paróquia de Almeirim

A Igreja do Divino Espírito Santo, mais conhecida como Escolas Velhas, foi palco no passado sábado, 17 de maio, de um emocionante Concerto Solidário protagonizado pelos alunos de flauta do Conservatório de Música de Santarém. O evento teve como objetivo angariar fundos para levar cerca de 18 jovens da Paróquia de Almeirim ao Jubileu dos Jovens, que decorrerá de 26 de julho a 3 de agosto, em Roma.

Segundo Nuno Caramelo, professor de Educação Moral e Religiosa Católica no Agrupamento de Escolas do Cartaxo, esta iniciativa pretende apoiar a participação dos jovens almeirinenses no encontro com o novo Papa, integrando-se num grupo mais alargado de aproximadamente 200 jovens da Diocese de Santarém.

O concerto contou com a atuação dos alunos de flauta da maestrina Joana Fernandes, professora no Conservatório de Santarém, que dirige o Ensemble de Flautas desde 2014. O grupo é composto por alunos de diferentes níveis de ensino, desde o 2.º grau (cerca de 11 anos) até estudantes do ensino superior, abrangendo tanto o regime articulado como o ensino superior.

Durante cerca de 45 minutos, o público foi surpreendido com um repertório variado, que percorreu estilos desde a música erudita até à pop, incluindo obras de Gluck, Grieg e Dvořák, um tema dos Queen e ainda bandas sonoras de filmes. O Ensemble tocou diferentes tipos de flauta transversal — soprano, flautim, alto e baixo — proporcionando uma experiência sonora rica e envolvente.

O presidente da autarquia, Pedro Ribeiro, marcou presença no evento.