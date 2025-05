Biblioteca Municipal Ruy Gomes da Silva celebra 15 anos

A Biblioteca Municipal Ruy Gomes da Silva, na Chamusca, assinalou no passado dia 14 de maio o 15.º aniversário, numa cerimónia que reuniu leitores, parceiros e representantes das freguesias do concelho.

A Biblioteca Municipal da Chamusca, que passou a designar-se Biblioteca Municipal Ruy Gomes da Silva aquando da inauguração das atuais instalações, há precisamente 15 anos, continua a afirmar-se como um espaço de liberdade, partilha, conhecimento e encontro para toda a comunidade.

A escolha do nome presta homenagem a uma figura de elevada relevância histórica para o concelho: Ruy Gomes da Silva, nascido em 1516 na Chamusca, foi Príncipe de Éboli e um dos principais conselheiros do Rei Filipe II de Espanha. O seu percurso político e diplomático granjeou-lhe um lugar de destaque na corte espanhola, onde desempenhou funções determinantes na consolidação das relações entre os reinos ibéricos. A sua ligação à Chamusca, terra onde nasceu, é um motivo de orgulho para o município, que assim perpetua a memória de uma personalidade de projeção internacional, associando-a a um espaço de cultura, cidadania e aprendizagem.

No evento, foram reconhecidos os 10 leitores que mais livros requisitaram nos últimos 15 anos, bem como os membros do Clube de Leitura, que se reúne mensalmente à quarta-feira. Foram também divulgados os vencedores do concurso de fotografia “Gentes da Minha Terra”, promovido no âmbito do projeto Marcas na História. A cerimónia incluiu ainda a apresentação de um vídeo que retratou as diversas atividades desenvolvidas pela biblioteca ao longo do ano.

O momento ficou também marcado pelo lançamento do projeto “Salgadeiras d’Estórias”, uma iniciativa cultural que visa aproximar a leitura do quotidiano das pessoas, promovendo o acesso à literatura em espaços informais e inesperados do comércio local, como cafés, restaurantes, cabeleireiros, entre outros.

Inspiradas nas antigas salgadeiras onde se conservavam os alimentos, as “Salgadeiras d’Estórias” são baús de leitura recheados de livros para todas as idades, agora disponíveis em diferentes pontos das freguesias do concelho. A simbologia do nome traduz a missão do projeto: conservar histórias, preservar memórias e temperar o quotidiano com sonhos, através do poder transformador da palavra.

No encerramento da cerimónia, cada participante foi convidado a escolher um pacote surpresa no interior do qual se encontrava um livro oferecido pela biblioteca — um gesto simbólico que enaltece o poder do livro enquanto elo de partilha, inspiração e proximidade entre as pessoas.

Esta iniciativa reforça o compromisso da Biblioteca Municipal e do Município da Chamusca com a promoção da leitura, da cidadania e da coesão social, celebrando não apenas um marco temporal, mas também a continuidade de um serviço público essencial à democracia e ao desenvolvimento local.