Fotógrafo de Almeirim vai ser júri no prestigiado concurso internacional Wedding Sutra

Ricardo Catarro, consagrado fotografo almeirinense, voltou a ser destaque pelo melhores motivos. O fotógrafo de casamentos natural de Almeirim, foi convidado para integrar o júri do concurso anual da plataforma internacional “Wedding Sutra”, uma plataforma digital indiana muito popular, na Ásia e no mundo.

O convite representa mais um marco na carreira do fotógrafo ribatejano, que passa assim a fazer parte de um restrito grupo onde já figuraram alguns dos seus maiores ídolos e mestres da fotografia.

Com mais de 1,5 milhões de seguidores no Instagram, a “Wedding Sutra” é uma plataforma baseada na Índia, mas com alcance global, dedicada à fotografia de casamentos indianos no mundo. O concurso anual, que teve início em 2018, é considerado uma referência no setor e distingue os melhores trabalhos fotográficos do universo do casamento indiano.

Ricardo Catarro já tinha sido destacado pela “Wedding Sutra” em 2018, quando fotografou um casamento indiano em Sintra, e, mais recentemente, viu novamente um dos seus trabalhos selecionados: um casamento realizado em outubro de 2024, em Barcelona, voltou a colocá-lo em evidência junto da plataforma (ver aqui).

Em declarações a O ALMEIRINENSE, Ricardo sublinha a importância deste convite.

“Agora, sete anos depois do primeiro destaque, volto a estar presente com um novo casamento. É uma honra ser convidado para este painel de jurados que tanto admiro, refere o profissional”

Ricardo Catarro é reconhecido internacionalmente pelo seu estilo artístico e emocional. Desde 2011, dedica-se profissionalmente à fotografia, tendo deixado a carreira em Gestão de Empresas para seguir a sua paixão. É um profissional autodidata, conhecido por captar momentos genuínos com sensibilidade e criatividade.

Em 2024, foi nomeado para o prémio de “Melhor Fotógrafo de Casamento Europeu” nos Bodaf Europe Awards, sendo o único português entre os dez finalistas. Este ano fez parte do júri deste concurso.

Também em 2024, foi incluído na lista “Best of the Best 2024” da plataforma norte-americana Loverly, que destaca os melhores profissionais de casamento a nível internacional .

O seu trabalho também ganhou destaque internacional quando uma das suas fotografias foi publicada no The New York Times, ilustrando a história de um casal norte-americano que celebrou o casamento em Portugal.