João Anunciação em destaque na Volta à Montaña Central de Asturias

O jovem ciclista João Anunciação, natural de Fazendas de Almeirim, esteve em plano de destaque na XXIII edição da Vuelta Ciclista a la Montaña Central de Asturias, competição internacional que decorreu entre os dias 15 e 18 de maio, em Espanha.

Integrado na formação Blackjack – Bairrada, João Anunciação brilhou especialmente nas últimas duas etapas da prova. No sábado, na terceira etapa — um percurso exigente de 89,1 quilómetros com partida e chegada em Pola de Laviana — foi o melhor elemento da sua equipa, terminando na 11.ª posição. No dia seguinte, na quarta e última etapa, com apenas 63,3 quilómetros entre Factoria El Zinc e Pola de Lena, voltou a mostrar a sua consistência ao cruzar a meta em 8.º lugar.

Estes resultados permitiram a João Anunciação alcançar o 13.º lugar na classificação geral individual da competição, sendo o mais bem classificado da sua equipa, que contou ainda com os atletas André Jarmela, Guilherme Santos, Gustavo Romão, Martim Campos e Tomás Oliveira.

A Volta à Montaña Central de Asturias apresentou-se como um desafio exigente, com quatro etapas marcadas por terrenos montanhosos. Para além do bom desempenho de João Anunciação, a equipa viu ainda Martim Campos terminar em 10.º lugar na geral da juventude.