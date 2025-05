Iniciativa solidária para apoiar os mais vulneráveis no acesso ao medicamento está de volta ao concelho de Almeirim

A 13.ª edição da Campanha solidária “Dê Troco a Quem Precisa” arranca hoje e decorre até 6 de junho, em mais de 500 farmácias aderentes em todo o país, 32 delas no distrito de Santarém, cinco delas no concelho de Almeirim.

Todos os cidadãos poderão doar o troco das suas compras numa farmácia aderente ao Programa abem: Rede Solidária do Medicamento, da Associação Dignitude, e os donativos irão ajudar famílias em situação de pobreza a acederem aos medicamentos de que precisam.

No concelho de Almeirim, as farmácias que aderiram à iniciativa são Farmácia Barreto do Carmo, Farmácia Correia de Oliveira, Farmácia Moderna, Farmácia Mendonça – Praça da República e Farmácia Mendonça – Campus Saúde.

Segundo o Índice de Saúde Sustentável desenvolvido pela Nova Information Management School, 1 em cada 10 portugueses não consegue comprar os medicamentos de que precisa porque não tem dinheiro para os pagar.

Para apoiar esta causa basta deslocar-se a uma farmácia aderente ou poderá fazer o donativo por MB WAY (932 440 068) ou transferência bancária (PT50 0036 0000 9910 5914 8992 7).

Só no distrito de Santarém, há mais de 2475 beneficiários desta iniciativa, sem custos, que precisam de medicamentos prescritos pelos seus médicos. Desde o início do Programa abem: em 2016, já foram dispensadas 227643 embalagens de medicamentos apenas neste distrito no âmbito desta iniciativa.