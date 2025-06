Ministra da Saúde visita obras do novo Centro de Saúde de Alpiarça e Hospital de Santarém

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, visitou na quinta-feira, dia 29 de maio, a Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) para acompanhar os projetos em curso e avaliar o reforço da resposta assistencial na região.

A visita começou no local onde está a ser construído o novo Centro de Saúde de Alpiarça, na zona da Bagageira, junto à Alpiagra. Este novo edifício representa um avanço na modernização dos cuidados de saúde primários, com melhores condições de acesso e conforto para os utentes. A ministra da saúde esteve acompanhada pelo Conselho de Administração da ULS Lezíria, presidido por Pedro Marques, pela presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Sónia Sanfona, e pela Direção da obra.

Seguiu-se uma reunião com o Conselho de Administração no Hospital Distrital de Santarém (HDS), durante a qual foram discutidos os principais desafios da unidade e os projetos em curso, com especial enfoque na capacidade hospitalar e dos cuidados de saúde primários, na valorização das equipas e na aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Durante a tarde, a ministra da Saúde visitou diversas áreas do HDS, incluindo o Bloco de Partos e Enfermaria, os Serviços Farmacêuticos e o Serviço de Imagiologia, onde está em instalação um novo equipamento de tomografia axial computorizada (TAC).

Passou ainda pelo Serviço de Urgência, pelas novas instalações do Serviço de Anatomia Patológica, recentemente inauguradas, e pela Radioterapia, onde foi destacado o projeto para a futura valência de Medicina Nuclear, incluindo a instalação de um equipamento PET (Tomografia por Emissão de Positrões).

No Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental, conheceu os planos para o futuro Hospital de Dia e o espaço OficINa, orientados para uma abordagem mais humanizada na saúde mental.

A visita terminou com o reconhecimento da área prevista para a futura Unidade de Preparação de Citotóxicos, que reforçará a segurança e autonomia na preparação de medicamentos oncológicos.