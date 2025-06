Carlos Arreigota volta a concorrer pela CDU a Benfica

Carlos Arreigota é o cabeça de lista da CDU à Freguesia de Benfica do Ribatejo, tal como o Jornal O ALMEIRINENSE já tinha adiantado.



Tem 33 anos, é licenciado em Gestão de Empresas e mestre em Contabilidade e Finanças. Funcionário numa grande exploração agrícola, atividade com a qual acumula a exploração de uma pequena parcela de vinha há várias gerações pertença da família.

Carlos Arreigota participa ativamente em algumas coletividades da freguesia, sendo neste momento presidente do Conselho Fiscal da Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo. Atualmente está eleito na Assembleia de Freguesia de Benfica do Ribatejo.

“O conhecimento da realidade do local onde residem, a profunda ligação com a população e as forças vivas das suas freguesias e o compromisso com o projecto autárquico da CDU são a garantia de que com a CDU na gestão e administração das freguesias haverá um rumo ao desenvolvimento”, anuncia a candidatura.

A CDU afirma ainda que “tem estado com as populações, mesmo fora dos períodos eleitorais, com uma intervenção marcada pela presença constante de eleitos ou não, na resposta aos problemas das populações locais.”

O projeto autárquico da CDU afirma-se ainda “como a alternativa que o concelho de Almeirim e as suas freguesias precisam.”