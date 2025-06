Almeirim leva cultura, gastronomia e tradição à Feira Nacional da Agricultura no dia do concelho

Almeirim volta a marcar presença na Feira Nacional da Agricultura com um programa recheado de folclore, marchas populares, gastronomia e produtos locais. No próximo dia 9 de junho, segunda-feira, o concelho de Almeirim celebra o seu dia com uma forte presença na Feira Nacional da Agricultura 2025, que decorre em Santarém.

A autarquia preparou um programa cultural variado que inclui atuações de ranchos folclóricos, marchas populares e uma mostra de produtos típicos e empresas locais. Durante todo o dia, o lema é claro: “Almeirim anima”. O objetivo é promover o que de melhor se faz no concelho.

Na Nave B, a programação arranca às 14h00 com uma atuação do CRIAL, seguindo-se de uma tarde e noite preenchidas com atuações dos vários ranchos folclóricos das freguesias do concelho, o Movimento Palco e a secção de dança dos 20kms de Almeirim.

A gastronomia e os sabores locais também estarão em destaque, a partir das 14h00, na Nave A, onde será possível visitar stands de empresas do concelho e provar produtos típicos da região, como a Sopa da Pedra, as caralhotas, e produtos e inovações à base de melão d’Almeirim. Pelas 19h00, as Gentes de Almeirim apresentam o tradicional arroz doce e o bolo de melão.

No átrio principal, o fim de tarde/noite promete cor e alegria com as marchas do concelho. A marcha popular de Fazendas de Almeirim atua às 19h30, seguida da marcha da USAL, às 20h00. Mais tarde serão exibidas as atuações da Marcha Popular de Almeirim, às 21h00, e da Marcha do Benfica do Ribatejo, às 21h30.

Para facilitar a presença dos munícipes, o município de Almeirim oferece entrada e transporte gratuito, utilizando os meios de transporte disponibilizados.