Alpiarça celebra biodiversidade com exposição fotográfica e hastear da bandeira Eco-Escolas

A Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça (AANA), em parceria com o Agrupamento de Escolas José Relvas e com o apoio da Câmara Municipal de Alpiarça, está a assinalar o Dia Internacional da Biodiversidade, celebrado a 22 de maio, com a inauguração da exposição fotográfica “Biodiversidade em Alpiarça”.

A cerimónia decorreu no dia 4 de junho, na escola sede do Agrupamento de Escolas José Relvas, e incluiu o hastear da Bandeira EcoEscolas 2023-2024, pelas 11h30. Estiveram presentes representantes da Direção do Agrupamento, da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia, da AANA e do Clube Ciência Viva. Este momento simbólico destacou o trabalho desenvolvido pela comunidade educativa em prol da Educação Ambiental para a Sustentabilidade.

A celebração incluiu ainda a atuação de uma turma do 5.º ano, que interpretou uma canção em defesa da natureza, na qual os temas dos Dias Mundiais do Ambiente, da Bicicleta e dos Oceanos, também comemorados nesta semana. Os alunos afixaram cartazes alusivos às datas, reforçando a mensagem de sensibilização ambiental.

Seguiu-se a inauguração oficial da exposição “Biodiversidade em Alpiarça”, com uma intervenção de João Galante, membro da Direção da AANA e antigo aluno do agrupamento. Na sua intervenção, João Galante incentivou as crianças e jovens a conhecerem as espécies apresentadas e a importância da sua proteção para a biodiversidade local.

A exposição está presente no átrio da Biblioteca da escola sede entre os dias 4 e 13 de junho e será visitada por todas as turmas do agrupamento. Posteriormente, poderá ser vista pelo público em geral no Mercado Municipal de Alpiarça, de 14 a 30 de junho, e na Biblioteca Municipal de Alpiarça, de 1 a 31 de julho.