Logifruit investiu 10 milhões em Almeirim e cria 70 postos de trabalho

A empresa espanhola Logifruit, que fornece embalagens, caixas e paletes para a Mercadona, continua a acompanhar a expansão em Portugal e já abriu a unidade de Almeirim com a crianção imediata de 70 postos de trabalho.



Num investimento avaliado em mais de 10 milhões de euros, a nova infraestrutura portuguesa – já tinha outra na Póvoa de Varzim, onde a Mercadona instalou também a primeira operação logística – tem mais de 16 mil metros quadrados e permite “reforçar a capacidade operacional no país e reduzir percursos logísticos, o que se traduz numa poupança significativa de emissões”.

Em comunicado enviado às redações, a Logifruit assinala que esta é a plataforma mais automatizada das 16 que a empresa tem a nível global. No ano passado diz ter investido um total de 34 milhões de euros no reforço da capacidade operacional, incluindo “processos de automatização, renovação e ampliação de ativos-chave para o seu modelo logístico”.



O exercício de 2024 encerrou com um crescimento de 7% no volume de vendas, atingindo os 163 milhões de euros. Agora com 1.458 trabalhadores, a empresa fundada em 1996 contabiliza na mesma nota que geriu mais de 374 milhões de movimentos das suas embalagens reutilizáveis e prestou serviço a 1.098 clientes em Espanha e noutros sete países.

Pedro Ballester, CEO da Logifruit, indica que foi um ano “intenso, marcado por desafios importantes e progressos significativos”. “A abertura de Almeirim e a consolidação do nosso modelo circular reforçam a nossa aposta numa logística eficiente, responsável e comprometida com as pessoas e o ambiente”, acrescenta o gestor.