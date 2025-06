5 jogadores de futebol do Ribatejo que brilham (e brilharam) nos relvados

O Ribatejo é terra de campinos, cavalos e vinhas, mas também é berço de jogadores que marcaram (e continuam a marcar) o futebol português.

Das margens do Tejo aos campos de clubes históricos, há talento ribatejano a jogar em relvados nacionais e internacionais, muitas vezes com origens humildes e percursos de sacrifício.

Neste artigo, reunimos cinco nomes com raízes no Ribatejo, mostrando que esta região continua a ser uma fonte de talento e resiliência.

Daniel Bragança (Fazendas de Almeirim, Sporting CP)

Daniel Santos Bragança é talvez o exemplo mais atual do talento ribatejano. Natural de Fazendas de Almeirim, deu os primeiros toques no Footkart, um clube local, antes de ser integrado na formação do Sporting CP.



Desde então, tem evoluído como médio criativo, sendo hoje uma das peças mais fiáveis do plantel. Com passagens por Farense e Estoril, por empréstimo, voltou a Alvalade mais maduro e é frequentemente elogiado pela sua inteligência tática. Fora de campo, mantém-se ligado à região, e é presença habitual em eventos locais e solidários em Almeirim.

Gonçalo Inácio (Alverca do Ribatejo, Sporting CP)

Nascido em Alverca do Ribatejo, no distrito de Vila Franca de Xira, é um dos centrais mais promissores do futebol português.

Subiu a pulso na formação leonina e conquistou um lugar entre os titulares ainda jovem, graças à sua capacidade de sair a jogar, posicionamento e qualidade no passe longo. Inácio mantém-se fiel às suas origens e ao percurso que o trouxe até aos grandes palcos.

A 6 de setembro, Portugal defronta a Arménia numa partida oficial, e Inácio poderá voltar a estar entre as opções do selecionador. Neste contexto, os sites de apostas em Portugal já trabalham as odds para o encontro. Se tudo correr como planeado, Portugal surge como favorito destacado.

Rafa Silva (Vila Franca de Xira, Besiktas)

Natural de Vila Franca de Xira, Rafa Silva é um dos jogadores mais talentosos da sua geração. Começou no Alverca e no Povoense antes de se afirmar no Feirense, e deu nas vistas ao serviço do Braga, onde conquistou a Taça de Portugal.

A sua explosão levou-o ao Benfica, onde se tornou peça-chave na conquista de vários títulos nacionais.

Rui Pataca (Almeirim, ex-jogador do Académica e Montpellier)

Pouco conhecido das novas gerações, é natural de Almeirim e teve uma carreira sólida nos anos 90 e 2000. Jogou no Académica de Coimbra e, mais tarde, no Montpellier e no Troyes, em França.

Médio ofensivo com boa chegada à área, foi um dos primeiros almeirinenses a jogar fora de Portugal, abrindo caminho para que outros acreditassem no seu potencial. Após terminar a carreira, continuou ligado ao futebol como treinador adjunto em França.

Tiago Ferreira (Santarém, ex-FC Porto e Seleções Jovens)

Natural de Santarém, foi capitão da Seleção Nacional Sub-20 e formado no FC Porto. Embora não tenha alcançado o estrelato esperado após a sua juventude promissora, passou por clubes como Zulte Waregem (Bélgica), União da Madeira e Feirense.

É um exemplo claro de como o talento ribatejano chega às principais academias do país. Mesmo sem uma carreira constante no topo, foi internacional jovem por várias seleções e continua a ser uma figura respeitada no panorama do futebol nacional.



O talento ribatejano está por todo o lado

Com efeito, o Ribatejo, mesmo sem grande mediatismo, continua a formar atletas com mentalidade competitiva e ligação emocional forte às suas raízes. Estes jogadores são a prova disso. Alguns jogam nos maiores palcos europeus, outros fizeram carreira com menos visibilidade, mas todos partilham uma coisa: o orgulho de serem ribatejanos.