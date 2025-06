Estádio Municipal de Almeirim inaugurado ao fim de uma década de obras

O Estádio Municipal de Almeirim vai inaugurar no próximo sábado, dia 14 de junho, pelas 09h30. Foram dez anos de obras de ampliação, que marcam agora uma nova etapa para o desporto local. A cerimónia assinala a conclusão de um projeto que transformou por completo o antigo campo num complexo desportivo moderno e multifuncional.

Ao longo da última década, o espaço sofreu grandes alterações. Passou a ter com um campo de futebol de 11, dois campos de futebol de 7, um campo de futebol de 5 e ainda um campo dedicado exclusivamente ao treino de guarda-redes. A nova infraestrutura responde às necessidades crescentes da comunidade desportiva e oferece excelentes condições para a prática das mais diversas modalidades.

Além dos campos, foram ainda construídos novos balneários, salas de reuniões, uma sede para vários clubes e associações e um bar, que veio criar um ponto de encontro e convivência entre os atletas e a comunidade. No total, são agora duas dezenas de secções a funcionar no recinto, o que o torna num verdadeiro centro dinamizador do desporto no concelho.

A Câmara Municipal de Almeirim, que suportou todo o investimento, sublinha o compromisso com o desenvolvimento desportivo e a criação de melhores condições para a formação dos jovens atletas.

A autarquia lança o convite a toda a comunidade para participar na cerimónia e conhecer de perto as novas valências do estádio.