Atletismo Almeirim em destaque em várias competições Regionais e Nacionais

O Atletismo Almeirim continua a dar provas do seu excelente momento competitivo, com resultados de destaque alcançados nas últimas semanas em várias frentes, tanto ao nível distrital como nacional.

Campeonato Distrital Sub-18 – Rio Maior (7 e 8 de junho de 2025)

No passado fim de semana, 7 e 8 de junho, a equipa marcou presença na Pista Susana Feitor, em Rio Maior, para disputar o Campeonato Distrital Sub-18, com 18 atletas em competição. O grande destaque vai para a equipa masculina, que conquistou o 1.º lugar coletivo com um total de 122 pontos, superando o Grupo de Atletismo de Fátima (88 pontos) e o CLAC do Entroncamento (55 pontos).

A nível individual, os atletas almeirinenses brilharam com vários lugares de pódio e múltiplas melhorias de recordes pessoais. Importa ainda sublinhar os atletas que garantiram marcas de qualificação para os Campeonatos Nacionais:

Elizaveta Shuyvan – 400m planos

Rafael Neves – Lançamento do Disco e Peso

João Carvalhais – 100m planos

Resultados Individuais em destaque:

1º lugar:

Elizaveta Shuyvan – 400m barreiras (1:11.14min), 400m planos (1:00.54min)

Rafael Neves – Martelo (31,36m), Peso (12,46m)

Tomás Cavaleiro – Vara (2,80m), 2000m obstáculos (8:04.04min)

Guilherme Mendes – Altura (1,80m)

Gabriel Ligeiro – 400m barreiras (1:03.63min)

Bernardo Pereira – 1500m (4:40.54min), 800m (2:18.03min)

Estafeta 4x100m – 46.61seg

Estafeta 4x400m – 4:54.04min (R. Mendes, F. Almeida, V. Cavaleiro, A. Silva)

2º lugar:

Rafael Neves – Disco (33,05m)

Frederico Oliveira – Vara (2,70m), 5000m Marcha (39:08.92min)

João Carvalhais – 100m planos (11.49seg)

Tiago Machado – 200m planos (24.54seg)

Miriam Cachulo – Disco (27,60m)

3º lugar:

Francisco Almeida – Vara (2,00m)

Campeonato Distrital Sub-16 – Fátima (31 de maio e 1 de junho de 2025)

Também em grande plano esteve a equipa sub-16 (iniciados), que conquistou o 1.º lugar coletivo no somatório das duas jornadas do Campeonato Distrital, realizado em Fátima. A consistência dos resultados individuais permitiu alcançar bons desempenhos, com quatro atletas a garantir marcas de qualificação para o Campeonato Nacional de Sub-16 que se realiza a 14 e 15 de junho em Seia:

Gaspar Freire – Salto com vara

Frederico Oliveira – Salto com vara

Gabriel Ligeiro – 300m barreiras

Tiago Machado – 80m planos e 300 m

Bernardo Pereira – 1500 m obstáculos

1.º lugar:

Frederico Oliveira – Salto com vara (2,55m)

Carolina Franco – Salto em altura (1,36m)

Bernardo Pereira – 1500m (4.49,76s)

Bernardo Pereira – 1500m com obstáculos (5.05,30s)

Gabriel Ligeiro – 300m com barreiras (44,86s)

Estafeta 4x80m Masculino (43,19)

Njinga Pedro – Salto com vara (1,90m)

2º lugar:

Gaspar Freire – Salto com vara (2,35m)

Estafeta 4x80m Feminino (46,25s)

Tiago Machado – 300m (39,61s)

3º lugar:

Artur Freire – Salto com vara (2,10m)

Mafalda Pessoa – Lançamento do peso (7,50m)

Tiago Machado – 80m planos (9,76s)

Gabriel Ligeiro – 300m (40,82s)

Christiane Santos – Lançamento do disco (20,76m)

42.º Olímpico Jovem Nacional – Viana do Castelo (17 e 18 de maio de 2025)

No mês anterior, cinco jovens atletas de Almeirim representaram com orgulho a Seleção Distrital de Santarém no 42.º Olímpico Jovem Nacional, disputado em Viana do Castelo. Estes atletas competiram nas seguintes provas:

Elizaveta Shuyvan – 400m barreiras e estafeta medley

Francisco Esteves – Triplo salto e salto em altura

Frederico Oliveira – Salto com vara

Tiago Machado – Estafeta 4x80m

Bernardo Pereira – 1500m obstáculos

Próximas Competições

Os atletas do Atletismo Almeirim continuam a sua preparação com vista aos próximos desafios, que já se realizam nos dias 14 e 15 de junho, com duas competições em simultâneo: o Campeonato Nacional de Sub-16, em Seia, e o Campeonato Distrital de Absolutos, em Abrantes.