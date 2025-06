Gustavo do Canto revalida título de Campeão Nacional Universitário de Triatlo

O jovem triatleta de Almeirim, Gustavo do Canto, revalidou no passado sábado, 14 de junho, o seu título de Campeão Nacional Universitário de Triatlo, numa prova disputada na cidade de Peniche, local histórico da modalidade em Portugal.

Peniche, o berço do triatlo em Portugal, foi o palco da conquista de Gustavo do Canto, que se sagrou, pelo segundo ano consecutivo, Campeão Nacional Universitário. A competir em representação do Instituto Superior Técnico (IST), o atleta de Almeirim esteve sempre na frente da prova que consistiu em 750 metros de natação, 20 quilómetros de ciclismo e cinco quilómetros de corrida.

Com esta vitória, o título de Campeão Nacional Universitário de Triatlo vem para Almeirim pelo terceiro ano consecutivo, um feito dos irmãos Canto. Em 2023, o responsável pela conquista foi Afonso do Canto, irmão mais velho de Gustavo, que acrescentou os títulos de 2024 e 2025.

O excelente desempenho individual de Gustavo do Canto foi também crucial para que a equipa do Instituto Superior Técnico alcançasse o título de campeã nacional universitária por equipas.

A competição universitária realizou-se integrada na primeira etapa do Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo. Nesta prova, a competir pelo seu clube, o Clube de Natação de Torres Novas, Gustavo do Canto alcançou um impressionante 3º lugar na classificação absoluta individual, demonstrando a sua excelente forma.

O pódio do jovem almeirinense foi um contributo vital para a vitória coletiva do Clube de Natação de Torres Novas nesta importante etapa do campeonato nacional, que assim se assume na liderança da competição.