Verão Ativo oferece atividades para crianças em Almeirim

De 30 de junho a 1 de agosto, crianças entre os 10 e os 15 anos vão poder participar em mais uma iniciativa do Verão Ativo, um programa promovido pela Câmara Municipal de Almeirim em parceria com o Almeirim Desporto e as Piscinas Municipais.

Com atividades gratuitas e vagas limitadas a 30 participantes por semana, o programa decorre no Pavilhão da Escola Secundária Marquesa de Alorna, entre as 9h00 e as 16h30. As crianças devem levar o seu próprio almoço.

A iniciativa inclui jogos desportivos, idas à praia e momentos nas piscinas, de forma a proporcionar um verão cheio de convívio e diversão. As inscrições devem ser feitas na Junta de Freguesia ou nas Piscinas Municipais.