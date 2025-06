Adega do Cartaxo celebra Dia da Fernão Pires com provas e edições especiais dedicadas à casta

Para assinalar o Dia da Fernão Pires, que se comemora a 20 de junho, a Adega do Cartaxo preparou um conjunto de iniciativas centradas naquela que é a casta branca mais plantada em Portugal.

Entre 20 de junho e 5 de julho, os apreciadores de vinho vão poder encontrar conjuntos especiais dedicados à Fernão Pires. Além de edições vínicas, os packs incluem um sal produzido a partir de vinho da casta, em parceria com a Loja do Sal, das salinas de Rio Maior.

As propostas destacam dois vinhos: o Bridão Fernão Pires branco 2007, com 18 anos de evolução em garrafa, e o recente Adega do Cartaxo Tejo Fernão Pires 2022, lançado no final de 2024.

Na loja da Adega do Cartaxo, os visitantes vão ter a oportunidade de participar em provas de vinho gratuitas nos dias 20 e 21 de junho, nos horários habituais de funcionamento.

O Bridão Fernão Pires branco 2007 surpreende pela sua frescura e complexidade. O seu aroma faz lembrar os Riesling, com notas de funcho, ervas secas, frutas caramelizadas e uma acidez vibrante, que revelam todo o potencial de envelhecimento da casta Fernão Pires.

O Adega do Cartaxo Tejo Fernão Pires 2022 revela um perfil mais gastronómico e sofisticado da casta. Com aromas intensos de fruta tropical madura, flores brancas, laranja cristalizada, pêssego, marmelo e um toque final de mel, é um branco fresco, com bom volume e untuosidade, ideal para acompanhar pratos de peixe ou de carnes brancas.