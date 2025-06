ULS Lezíria marca presença no HOPE Exchange Programme 2025 em Itália

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) marcou presença no HOPE Exchange Programme 2025, um reconhecido programa europeu de intercâmbio em gestão hospitalar que reuniu 120 profissionais de saúde provenientes de 21 países, incluindo oito participantes portugueses.

Durante um mês, Marta Bacelar, administradora hospitalar da ULS Lezíria, integrou esta iniciativa que promove a partilha de boas práticas, a aprendizagem intercultural e a troca de experiências entre sistemas de saúde europeus. A sua participação incluiu visitas técnicas a unidades hospitalares e comunitárias, bem como a participação ativa em reuniões com equipas locais, proporcionando uma visão aprofundada sobre modelos organizacionais e estratégias de gestão em saúde.

No decurso do programa, a administradora hospitalar fez ainda uma apresentação sobre o Serviço Nacional de Saúde (SNS) português e a ULS Lezíria aos diretores da ASL Napoli 1 Centro. Nessa sessão, explicou a recente reestruturação do SNS, com a criação das Unidades Locais de Saúde a nível nacional, abordou a estrutura e funcionamento da ULS Lezíria e apresentou, com maior detalhe, o Departamento da Urgência.

O ponto alto da experiência foi a conferência final, realizada em Viena entre os dias 13 e 15 de junho, onde Marta Bacelar apresentou o Projeto de Cuidados Paliativos da Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro (ASL Napoli 1 Centro), distinguindo-o como uma boa prática no panorama europeu.

A ULS Lezíria congratula-se por fazer parte desta rede de colaboração internacional que valoriza a inovação, o desenvolvimento profissional e a melhoria contínua dos cuidados prestados aos cidadãos.

Em 2026, será Portugal a acolher a conferência final do programa, que terá lugar em Lisboa.