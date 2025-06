Ténis Almeirim termina Nacional de Equipas no pódio

A equipa de veteranos +50 da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim terminou o Campeonato Nacional de equipas no 3º lugar, ao garantir o 2º lugar da fase de grupos, ex-áqueo com o Clube VII. A equipa feminina de +45 acabou por cair na fase de qualificação.

A equipa almeirinense garantiu o 2º lugar da fase de grupos ao bater o Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro Rouxinol por 5 a 0. Nos singulares, Gonçalo Pestana venceu Henrique Pinto por 6/1 e 6/0, enquanto Pedro Alves bateu Aleque Ming por 6/1, 4/6 e 10-2 no Super Tie Break. Já José Rodrigues venceu Marco Nascimento por duplo 6/1. Nos pares, José Rodrigues e Gonçalo Pestana venceram Aleque Ming e Marco Nascimento e Gonçalo Andrade e Paulo Afonso bateram Mário Cartaxo e Henrique Pinto por 6/4 e 6/3.

No dia anterior, a equipa almeirinense cedeu frente ao Clube Ténis do Porto por 5-0, com José Rodrigues a ceder perante Manuel Sala, Gonçalo Andrade perante Fernando Alameda e Gonçalo Pestana frente a João Couto. Nos pares, José Rodrigues e Pedro Alves perderam frente a César Martins e Pedro Oliveira por 6/2 e 6/3 e Paulo Afonso e Gonçalo Pestana frente a Nuno Delfino e João Couto por 6/0 e 6/3.

Na jornada inaugural, a equipa de +50 tinha batido o Clube Ténis de Loulé por 4-1, com as vitórias de José Rodrigues frente a Paulo Mendonça por duplo 6/0, de Rui Santos frente a Luís Cruz por 7/5 e 6/2 e de Gonçalo Pestana frente a Holger Gottstein por 6/0 e 6/3. Nos pares, Paulo Afonso e Pedro Alves cederam frente a Paulo Mendonça e Luis Pedro por 6/3, 5/7 e 10-6 no decisivo Super Tie-Break e Gonçalo Andrade e José Rodrigues bateram Marco Martins e Pedro Coles por duplo 6/2.

Já no Campeonato Nacional de equipas de +45 femininos, os 20kms de Almeirim acabaram por ficar pela fase de qualificação, apesar de duas enormes batalhas. Frente ao Belcamp TC, de Azeitão, Sara Pereira começou por ceder frente a Cristiana Werneck por 6/3 e 6/0 mas Isabel Dias Carvalho venceu Patricia da Cruz Carvalho por 6/4, 4/6 e 17-15 numa maratona de 3h de jogo que caiu para Almeirim. No decisivo par, Isabel Carvalho ao lado de Ana Paula Rosário cederam frente a Irina Afonso e Sónia Coco Mendes por 6/3 e 7/6, terminando assim a jornada 2-1 abaixo.

Os Campeonatos Nacionais de equipas veteranas decorreram nos court’s do Estádio Nacional do Jamor, com a Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim a participar com as duas equipas que inscreveu este ano nos Campeonatos Regionais da Associação de Ténis de Leiria, uma delas, a de +50 masculinos, campeã regional em título.