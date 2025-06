“O modelo [das festas] tem sido mais ou menos o mesmo, sem gastos excessivos”

As Festas da Cidade de Almeirim decorrem até ao próximo dia 29 de junho, nos jardins da Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, numa organização da Câmara Municipal de Almeirim.

Em declarações a O Almeirinense, Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, destacou o certame como um importante ponto de encontro, onde as pessoas podem conviver, comer e beber, mas, sobretudo, ajudar as coletividades do concelho, que através das tasquinhas angariam fundos para as suas atividades anuais.

“Por um lado, é a questão da festa e do convívio e, por outro, uma forma de apoiar estas nossas associações, que fazem um trabalho imenso ao longo do ano”, salienta o autarca.

Durante dez dias, a cidade recebe um vasto programa de iniciativas que mistura música ao vivo, folclore, marchas populares, picarias, desporto, exposições, tasquinhas e animação de rua.

Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim

Sobre o investimento nas Festas da Cidade, o edil considera que o modelo se mantém idêntico ao dos anos anteriores, sem despesas de centenas de milhares de euros.

“O modelo tem sido mais ou menos o mesmo. Ao longo do tempo, temos feito alguns ajustamentos, mas sem gastos excessivos. O que faz sentido é ter, efetivamente, uma animação de qualidade, sem gastar dezenas de milhares de euros por noite. Entendemos que estas verbas são importantes para aquilo que é a atividade que decorre ao longo do ano”, adianta.

Programa:

23 de junho (segunda-feira)

21h30 – Rancho Folclórico Infantil de Fazendas de Almeirim (Palco 2)

22h00 – CARAPAUS DE CORRIDA em concerto (Palco 1)

24 de junho (terça-feira)

21h00 – Dança Criativa (Palco 2)

21h00 – Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim (Palco 2)

22h00 – PROJETO CID Projeto musical (Palco 1)

25 de junho (quarta-feira)

21h00 – Tuna da Usal (Palco 2)

21h30 – Escola de Folclore da Casa do Povo de Almeirim (Palco 2)

22h00 – BANDA MARCIAL DE ALMEIRIM (Palco 1)

26 de junho (quinta-feira)

21h00 – Velha Guarda do Folclore de Fazendas de Almeirim (Palco 2)

21h30 – Marcha de Almeirim (Avenida)

22h30 – MINHOTOS MAROTOS em concerto (Palco 1)

27 de junho (sexta-feira)

19h00 – Cavaquinhos do Orfeão de Almeirim (Todo o recinto)

19h45 – CORRER NAS FESTAS atletismo popular (10km piso misto) (Avenida)

22h00 – A KIND OF QUEEN, TRIBUTO AOS QUEEN (Palco1)

00h00 – Picaria (Picariódromo)

00h05 – Almeirim Night Sessions #3 (Arena d’Almeirim)

28 de junho (sábado)

19h00 – Cavaquinhos do Orfeão de Almeirim (Todo o recinto)

21h30 – Rancho Folclórico Os Camponeses da Raposa (Palco 2)

22h00 – BAD GUYS (Palco 1)

00h00 – Picaria (Picariódromo)

00h05 – Almeirim Night Sessions #4 (Arena d’Almeirim)

29 de junho (domingo)

21h30 – Rancho Folclórico de Paço dos Negros (Palco 2)

22h00 – Marcha de Fazendas de Almeirim (Avenida)

22h30 – JULINHO KSD (Palco 1)