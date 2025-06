Formação sobre o processo de luto na ULS Lezíria

A Unidade de Psicologia dos Cuidados de Saúde Primários da ULS Lezíria realizou, no passado dia 17 de junho, uma sessão no âmbito do seu plano de formação interna. A temática desta edição centrou-se na “Conceptualização do Processo de Luto” e foi dinamizada por Carla Ferreira.

Integrada no Serviço de Psicologia da ULS Lezíria, esta Unidade é composta por uma equipa de sete psicólogos/as, distribuídos pelos sete concelhos com unidades de saúde da ULS Lezíria, dando resposta aos utentes dos nove concelhos abrangidos (Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém).

Para além da atividade assistencial ao longo de todo o ciclo de vida, os profissionais desta unidade estão também envolvidos em programas e projetos comunitários, reforçando a sua ação junto da população.