Almeirim sob aviso amarelo devido ao calor intenso

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou o concelho de Almeirim e o restante distrito sob aviso amarelo devido à previsão de temperaturas máximas elevadas para os próximos dias. O alerta vai estar em vigor das 9h00 de amanhã, sexta‑feira, dia 27 de junho, até às 00h00 de segunda‑feira, dia 30 de junho.

De acordo com as previsões do IPMA, Almeirim deverá registar uma subida acentuada das temperaturas máximas ao longo do fim de semana, com os termómetros a atingirem os 36 °C na sexta-feira, 40 °C no sábado e 41 °C no domingo.

O aviso amarelo representa uma situação de risco para determinadas atividades, especialmente ao ar livre. O IPMA recomenda especial atenção aos grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças crónicas.

Entre as principais medidas preventivas estão a hidratação frequente, o uso de roupa leve e clara, a permanência em locais frescos e a evitar a exposição solar durante as horas de maior calor, mais concretamente entre as 11h00 e as 17h00.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alerta ainda para o agravamento do risco de incêndio rural e apela à população para que evite comportamentos de risco, como o uso de fogo ou máquinas em zonas florestais.