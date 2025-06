Filho exerce violência física, psicológica e social contra a mãe

O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especificas (NIAVE), no dia 23 de junho, deteve um homem de 39 anos por violência doméstica, no concelho de Alpiarça.

No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram apurar que o suspeito exercia violência física, psicológica e social contra a vítima, sua mãe de 66 anos. No decorrer da ação foi dado cumprimento a um mandado de detenção, no concelho de Alpiarça.

A diligência contou com o reforço do Posto Territorial de Alpiarça.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Santarém, tendo sido decretada a medida de coação de prisão preventiva.

A violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva.

A Guarda Nacional Republicana realiza regularmente campanhas e ações de sensibilização sobre o tema da Violência Doméstica e relembra que, se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica, participe: