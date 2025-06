Temperaturas acima dos 40ºC colocam Almeirim sob aviso laranja

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje o concelho de Almeirim e o restante distrito de Santarém sob aviso laranja devido ao calor intenso previsto para os próximos três dias. Em Almeirim, as temperaturas deverão superar os 40ºC.

Segundo o IPMA, o aviso laranja por “persistência de valores muito elevados da temperatura máxima” entrou em vigor às 13h30 deste sábado, dia 28 de junho, e manter-se-á até às 21h00 do próximo dia 30 de junho. Após ter elevado o aviso de amarelo para laranja, o Instituto irá reavaliar os níveis de alerta até ao final do dia de hoje, podendo subir para o nível máximo.

As temperaturas máximas no concelho de Almeirim deverão variar entre os 41ºC e os 43ºC, acompanhadas de tempo muito seco e instabilidade. As temperaturas mínimas situar-se-ão entre os 18ºC e os 22ºC. Para amanhã, domingo, estão previstas trovoadas entre as 13h00 e as 15h00.

Todas as regiões de Portugal continental apresentam este sábado um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), de acordo com o IPMA.

Para regiões com risco muito elevado, o IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol. Os índices UV variam entre 1 e 2 (baixo), 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).