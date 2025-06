Bispo de Santarém celebra 40 anos de ordenação sacerdotal

D. José Traquina celebra 40 anos da sua ordenação sacerdotal, como padre. A ordenação do atual Bispo de Santarém ocorreu no ano de 1985, no Mosteiro dos Jerónimos, pelo então Cardeal-patriarca de Lisboa, D. António Ribeiro.

José Augusto Traquina Maria, nasceu a 21 de Janeiro de 1954, no lugar do Areeiro, Paróquia e Freguesia de Évora de Alcobaça, concelho de Alcobaça.

Depois do ensino primário, trabalhou no comércio em Alcobaça e a partir dos 14 anos de idade passou a estudar no ensino noturno na Escola Técnica de Alcobaça.

Concluído o Curso Comercial em Alcobaça, em 1975/76 cumpriu o Serviço Militar na Escola Prática de Cavalaria em Santarém (Furriel Miliciano da Polícia do Exército).

Em Outubro de 1976, terminou o Serviço Militar e deu entrada no Seminário Patriarcal de São Paulo em Almada. Em Setembro de 1980, deu entrada no Seminário Patriarcal de Cristo Rei dos Olivais, frequentando o Curso de Teologia na Universidade Católica Portuguesa.

Recebeu a Ordenação Sacerdotal em 30 de Junho de 1985, sendo nomeado membro da Equipa Formadora do Seminário de Almada. Integrou a Equipa responsável do Pré-Seminário de Lisboa de 1985 a 1997.

Foi Pároco em Bombarral, Vale Covo e Roliça, nos anos de 1992 a 2007, acumulando como Vigário da Vigararia Cadaval-Bombarral e Assistente da Junta de Núcleo do Oeste do Corpo Nacional de Escutas.

Foi eleito membro do Secretariado de Ação Pastoral do Patriarcado de Lisboa em 2002 e nomeado Cónego da Sé Patriarcal de Lisboa em 2003. Foi Pároco da Paróquia de Nossa Senhora do Amparo de Benfica, em Lisboa e Vigário da Vigararia III da Cidade de Lisboa de 2007 a 2014, acumulando com o Secretariado do Conselho Presbiteral de Lisboa e diretor espiritual no Seminário dos Olivais, de 2012 a 2014.

Foi nomeado Bispo titular de Lugura e Auxiliar de Lisboa em 19 de Abril de 2014. Recebeu a Ordenação Episcopal a 01 de Junho de 2014, tendo ficado com a missão de acompanhar a zona pastoral do Oeste.

Em 07 de Outubro de 2017 foi nomeado Bispo da Diocese de Santarém, tendo tomado posse na igreja Catedral de Santarém a 25 de Novembro de 2017 e presidido à Solene celebração da Eucaristia da Entrada na Diocese na Igreja de Santa Clara, em Santarém, a 26 de Novembro de 2017.