PS define lista à Câmara

O Partido Socialista já divulgou a lista à câmara municipal de Almeirim e há algumas surpresas desde logo com as saídas de Paulo Caetano, Rui Rodrigues e António Maximiano para as entradas de Filipe Torres, Mário Figueiredo, Adriana Zola e João Pedro Rabita.



A lista deve mesmo ter a seguinte ordem: Joaquim Catalão, Ana Casebre, Maria Emília Moreira, Filipe Torres, Mário Figueiredo, Adriana Zola e João Pedro Rabita.



As eleições autárquicas vão realizar-se em 12 de outubro.