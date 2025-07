Ferreira do Zêzere vive verão com sabores, saberes e cultura

O verão de 2025 está a ser particularmente ativo em Ferreira do Zêzere, com uma programação cultural diversificada, distinções nacionais e sinais positivos no crescimento populacional e turístico. Este conjunto de fatores vem reforçar a imagem do concelho como um destino cada vez mais atrativo, tanto para quem o visita como para quem escolhe nele viver.

Entre 8 e 10 de agosto, o centro da vila volta a receber o evento “Viver Ferreira do Zêzere”, que reúne a Feira de Petiscos, uma Mostra Industrial, Comercial e de Artesanato, a Feira do Livro e ainda dois palcos dedicados à música e à cultura popular. No âmbito da música, destacam-se os concertos de Sara Correia e DJ Sara Santini, no dia 8 de agosto, de Xutos & Pontapés, no dia 9 de agosto, e de Quinta do Bill com as Bandas Filarmónicas Ferreirense e Frazoeirense, no dia 10 de agosto. A iniciativa conta ainda com a participação ativa de associações e produtores locais.

No dia 26 de julho, está agendado um espetáculo de stand-up comedy com Jorge Serafim, na Praça Dias Ferreira, com entrada livre. No âmbito da saúde, vai decorrer até 5 de agosto um rastreio do cancro da mama, promovido pela Liga Portuguesa Contra o Cancro em parceria com o SNS, numa unidade móvel instalada junto à Biblioteca Municipal.

O concelho foi também recentemente distinguido na 3.ª edição dos Prémios Nacionais de Educação. O município recebeu dois prémios, o primeiro lugar na categoria Desporto e Bem-Estar, com o projeto “Férias Ativas – Jovens em Movimento”, e o segundo lugar na categoria Cidadania, com o projeto “Parque de Educação para o Risco – Escola Fixa de Trânsito”. A cerimónia decorreu em Paços de Ferreira no dia 3 de julho e os prémios foram recebidos pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, Orlando Patrício, e pelo chefe de divisão Miguel Carvalho.

No que diz respeito ao ambiental, a praia fluvial do Lago Azul foi novamente distinguida com a Bandeira “Qualidade de Ouro”, atribuída pela Quercus. O galardão, hasteado no passado dia 2 de julho, reconhece a excelência da qualidade da água balnear ao longo de cinco épocas balneares consecutivas, com resultados de análise considerados excelentes assentes em parâmetros bacteriológicos rigorosos.

Bandeira “Qualidade de Ouro” atribuída à praia fluvial do Lago Azul.

A nível demográfico, os dados mais recentes do INE apontam para uma inversão da tendência de perda de população que marcou as últimas décadas. Em 2022, Ferreira do Zêzere registava 7.897 habitantes. Em 2023, esse número subiu para 8.018, e em 2024 atingiu os 8.115 residentes, um crescimento acumulado de 2,75% em dois anos. Este aumento está associado a melhorias na qualidade de vida, à valorização do território e a políticas municipais centradas no apoio às famílias e na educação.

A atratividade da região é reforçada também pela aposta na cultura. Entre 14 de julho e 3 de agosto decorre o Festival ZêzereArts, que inclui concertos gratuitos em locais de elevado valor patrimonial como o Convento de Cristo em Tomar, o Mosteiro da Batalha ou a Gruta de Avecasta em Ferreira do Zêzere. O evento junta jovens músicos, solistas e intérpretes num encontro intergeracional de referência no panorama de música clássica.

No dia 15 de agosto, Ferreira do Zêzere vai ser ainda ponto de partida numa etapa da Volta a Portugal em Bicicleta. Até dia 12 de setembro, está igualmente disponível um serviço de transporte gratuito para as praias fluviais, que tem como objetivo facilitar o acesso dos munícipes e visitantes às zonas balneares do concelho.

Já a aldeia de Dornes voltou a ser distinguida com o Prémio Cinco Estrelas Regiões, pelo quinto ano consecutivo. O reconhecimento destaca o trabalho de promoção turística e valorização local que tem sido desenvolvido pelo município.

Por fim, está a decorrer a empreitada da Infraestruturas de Portugal para a estabilização de taludes na EN238, num investimento de 3,9 milhões de euros, que abrange o território de Ferreira do Zêzere e que vai implicar condicionamentos de trânsito até novembro. Está também em curso o processo de requalificação do Pavilhão Municipal, que vai ser transformado num moderno Pavilhão Multiusos, mais funcional e adaptado às necessidades da comunidade.