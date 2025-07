Chamusca reforça apoio às populações vulneráveis com Projeto Radar Social

No primeiro semestre de 2025, o Município da Chamusca deu início à implementação do Projeto Radar Social da Chamusca, uma resposta inovadora e integrada no domínio da intervenção social, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Esta iniciativa surge em linha com o compromisso do Município em identificar e acompanhar situações de vulnerabilidade social, promovendo uma rede de cooperação local eficaz e incentivando o envolvimento ativo da comunidade.

O Radar Social materializa-se num trabalho de proximidade junto da população, destinado a mitigar fenómenos como pobreza, exclusão social, isolamento, carência alimentar, habitação precária, ausência de cuidados de saúde, violência doméstica, maus-tratos ou dependências, nomeadamente o consumo de álcool ou substâncias psicoativas. Esta abordagem permite dar uma resposta articulada e personalizada às múltiplas situações de fragilidade existentes no concelho.

A intervenção no terreno é assegurada por uma equipa técnica dedicada, que desenvolve ações de proximidade e contacto direto com a comunidade, com destaque para o trabalho de rua. Estas ações permitem identificar, sinalizar e encaminhar casos para as respostas sociais mais adequadas, garantindo um acompanhamento próximo e eficiente. Todo este trabalho é desenvolvido em articulação com a Rede Social Concelhia, as Juntas e Uniões de Freguesia, as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) locais, a Segurança Social e outras entidades parceiras.

O Projeto Radar Social está disponível para todos os residentes do concelho da Chamusca que se encontrem em situação de vulnerabilidade, independentemente da idade, género ou condição socioeconómica. As sinalizações podem ser efetuadas por familiares, vizinhos, profissionais, técnicos de instituições ou outros membros da comunidade, através de contacto telefónico gratuito (800 209 569), email (radarsocial@cm-chamusca.pt), formulário online acessível por QR Code, ou presencialmente nos serviços sociais do Município e nas Juntas de Freguesia.

O Radar Social da Chamusca insere-se na estratégia do Município para promover uma comunidade mais justa, solidária e inclusiva, com enfoque no apoio de proximidade às populações mais vulneráveis.