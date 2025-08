Ana Rita Monteiro quer dar continuidade a trabalho sério e competente

A CDU apresentou no passado sábado, dia 2 de agosto, os seus cabeças de lista à Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia do concelho de Almeirim. A iniciativa, realizada no Parque das Laranjeiras, contou com a presença de apoiantes, candidatos e eleitos e marcou oficialmente o arranque da candidatura da CDU às próximas eleições autárquicas no concelho.

A apresentação ficou a cargo de Fernando Cardoso, cabeça de lista à Assembleia de Freguesia de Almeirim, que sublinhou o espírito coletivo da candidatura e a ligação profunda da CDU à realidade local.

A mandatária concelhia da candidatura, Manuela Cunha, dirigente do Partido Ecologista “Os Verdes” e antiga vereadora da CDU, destacou a importância do trabalho autárquico desenvolvido ao longo dos anos pelos eleitos da coligação. Referiu exemplos concretos de iniciativas que marcaram positivamente o concelho, como a criação da corrida 20 Kms de Almeirim, com Gabriel Duarte, e da Feira Agrícola, José Alfaiate, ou a implementação de ciclovias. Lembra ainda que “a CDU está onde sempre esteve: ao lado das populações, com propostas concretas e soluções reais”.

Ana Rita Monteiro, cabeça de lista à Câmara Municipal de Almeirim, assumiu a responsabilidade do desafio com naturalidade. “Faço parte deste coletivo há vários anos, identifico-me com os nossos valores e com o projeto político que defendemos. Quando surgiu o convite, aceitei com convicção, porque acredito que podemos dar continuidade a um trabalho sério, honesto e competente”, afirmou.

A candidata revelou que a CDU já está a trabalhar no programa eleitoral “com base na auscultação da população, ouvindo as pessoas, os candidatos e todos os que querem contribuir com ideias”. A educação, a saúde, o saneamento, os serviços públicos e as acessibilidades são algumas das prioridades que Ana Rita Monteiro destacou. “Temos escutado muitas preocupações, nomeadamente em freguesias onde a resposta a necessidades básicas continua aquém do desejável. Vamos continuar a trabalhar nesse diagnóstico para que o nosso programa responda efetivamente às reais necessidades do concelho”, mencionou.

Relativamente aos objetivos eleitorais, Ana Rita Monteiro foi clara “um bom resultado será garantir representação na Câmara Municipal para continuar a defender com voz ativa os interesses da população de Almeirim”.

Sónia Colaço, cabeça de lista à Assembleia Municipal, recordou o trabalho desenvolvido pela CDU durante o último mandato, através de propostas e intervenções em defesa do bem-estar da população e garantiu que continuará a ser uma voz firme em prol do desenvolvimento do concelho.

Foram também apresentados os cabeças de lista às restantes freguesias. António Figueiras, candidato à Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim, Carlos Arreigota, candidato à Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo e José Carlos Avó, candidato à Junta de Freguesia da Raposa.