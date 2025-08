Buba Espinho, M Simões and Friends e Pharol sobem ao palco no Festival da Sopa da Pedra

A organização do Festival da Sopa da Pedra anunciou mais três nomes que prometem marcar a programação musical deste ano, nos dias 29, 30 e 31 de agosto. Buba Espinho, M Simões and Friends e Pharol são as mais recentes confirmações.

A noite de 29 de agosto inicia com o concerto dos Pharol, vindos da Nazaré. O grupo cruza diversos géneros como rock, jazz e funk. Conhecidos pela sua forte presença em palco e identidade musical própria, os Pharol prometem levar muita animação ao festival com um espetáculo repleto de energia.

A 30 de agosto, o destaque vai para M Simões and Friends, um projeto liderado pelo DJ almeirinense M Simões. O espetáculo ganha uma dimensão especial com a performance ao vivo de Sandro Ferro (Sansax) no saxofone e de Paulo Reis na percussão.

No dia 31 de agosto, vai atuar Buba Espinho, um dos nomes mais conhecidos da nova geração da música portuguesa. Com raízes profundas na tradição alentejana, o artista traz a Almeirim um concerto marcado pela tradição, que cruza o fado e a música popular.