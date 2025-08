Fitness Factory Almeirim festeja hoje os dois anos. Venha fazer parte da festa

Hoje é dia de festa no ginásio Fitness Factory, que celebra o segundo aniversário com muita energia, alegria e boa disposição — é essa a promessa da organização.

Ao final do dia, a partir das 18h00, estão previstos comes e bebes, animação, aulas especiais, insuflável para os mais pequenos e, claro, uma grande festa aberta a clientes e visitantes.

“Ao contrário do ano passado, quisemos mudar a abordagem. Vamos manter o clube em funcionamento normal, até porque o aniversário é mesmo no dia 4 de agosto. Vamos ter, em simultâneo, um ambiente de festa com animação no exterior, DJ, comes e bebes, insuflável, pinturas para os mais pequenos e aulas especiais”, explicou Pedro Mateus ao nosso jornal.

Para assinalar a data, o ginásio lançou ainda uma campanha especial. “A campanha deste aniversário é simples: 2.º aniversário = 2 meses de oferta. Quem se inscrever durante este período só começa a pagar em outubro. O cliente, ao inscrever-se, tem direito a uma avaliação física com o instrutor que prescreve o plano de treino, além de consultas de nutrição gratuitas de três em três meses. A meu ver, é de aproveitar, até porque a inscrição pode ficar por apenas 2 euros. As vagas são limitadas!”, sublinha o responsável.