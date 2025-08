Trabalhadores da Sumol Compal convocam dois dias de greve

Os trabalhadores da unidade da Sumol Compal em Almeirim vão realizar uma greve nos dias 12 e 13 de agosto, com uma concentração marcada para o dia 12, a partir das 9h00, na rotunda da Avenida João I, no Parque Zona Norte.

A paralisação foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Setores Alimentar, Bebidas, Agricultura, Pesca e Serviços Relacionados (STIAC), que afirma representar a maioria dos trabalhadores da unidade.

Em comunicado enviado ao Jornal O Almeirinense, o sindicato afirma que a greve surge como resposta à falta de progressos na resolução de diversas questões que considera urgentes para a melhoria das condições de trabalho.

Entre as reivindicações estão o aumento dos salários sem discriminações, a retoma da negociação da contratação coletiva da indústria das águas e dos sumos que, segundo o STIAC, está suspensa desde 2009 e a celebração de um acordo de empresa que regulamente, de forma mais justa, as relações laborais.

Os trabalhadores exigem ainda 25 dias úteis de férias para todos, a redução progressiva do horário semanal para as 35 horas e a valorização das carreiras profissionais. Reclamam também a atualização do subsídio de refeição para o valor de 9,20 euros, a revisão do subsídio de turno fixo e o aumento do pagamento das horas noturnas. De acordo com o sindicato, há ainda desigualdades salariais por corrigir e um “uso abusivo do subsídio de harmonização”, que, alegadamente, tem servido como argumento da empresa para não proceder a aumentos salariais.

O STIAC denuncia ainda a prática de utilização de processos disciplinares com o objetivo de despedir trabalhadores “sem custos”. O sindicato exige o fim imediato desta prática e apela ao respeito pelos direitos laborais.

“Vamos lutar pelos nossos direitos, pelo respeito, por melhores condições de trabalho e por uma vida melhor”, pode ler-se no comunicado, que termina com um apelo à união dos trabalhadores e à adesão em massa à greve e à concentração.