PARA HOJE / 7.AGO

O nosso cavalo interior precisa da espora para ser espicaçado e saltar, sem parar diante do obstáculo, para não ter negas diante das dificuldades. Precisamos dessa energia diante do obstáculo, mas também precisamos de usar o freio, a rédea, para o fazer parar no tempo certo, para não enlouquecer, ou, dito de outro modo, não podemos passar sem um acelerador e um travão nas nossas vidas.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

