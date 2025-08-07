Rita Paciência bate recordes distritais de lançamento de martelo nos Campeonatos de Portugal

Rita Paciência, atleta da secção de atletismo dos 20 Kms de Almeirim, conquistou um notável 4.º lugar no Campeonatos de Portugal, na disciplina de lançamento do martelo (4kg), realizado nos dias 2 e 3 de agosto, em Braga.

A atleta do escalão sub-23 brilhou ao lançar o martelo a 47,91 metros, estabelecendo dois novos recordes distritais: o recorde sub-23 e o recorde absoluto do distrito de Santarém.

Os seus seis ensaios foram: 47,91 m, 43,91 m, 42,70 m, nulo, 44,03 m e 47,30 m.

A atleta de Almeirim ficou no 2º lugar no escalão de sub-23, atrás da atleta do Sporting CP, Catarina Flor.