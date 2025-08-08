População deve evitar utilização da água da Vala Real após descarga de origem desconhecida

Uma descarga cuja origem e natureza ainda estão por identificar foi detetada no passado fim de semana na Vala Real, em Alpiarça. Em resposta à situação, o município ativou de imediato os mecanismos legais e técnicos necessários. O caso está a ser acompanhado por várias entidades competentes.

A ocorrência foi comunicada ao Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), que se deslocou ao local para proceder ao registo e recolha de elementos para investigação. A equipa de Saúde Pública do Município de Alpiarça recolheu amostras de água e de peixe, que foram enviadas para análise laboratorial.

As Águas do Ribatejo também foram notificadas e mobilizaram uma equipa técnica para verificar as suas infraestruturas e eventuais fontes de descarga.

Enquanto se aguardam os resultados das análises, o município recomenda que a população evite qualquer contacto com a água da Vala Real, como medida de precaução.

As autoridades asseguram que estão a acompanhar o processo de forma rigorosa e que vão ser adotadas todas as medidas necessárias em conformidade com a legislação em vigor.

(Em atualização)