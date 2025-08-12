Vindima já arrancou… em alguns casos antes da apanha do tomate

A vindima já começou em quase todas as casas agrícolas e adegas da região, enquanto a campanha do tomate está mais atrasada. Há unidades com a Compal que só na quarta-feira começa a trabalhar o tomate apanhado nos campos ribatejanos.



Na adega cooperativa de Almeirim a campanha iniciou-se na passada quarta feira, dia 6 de agosto, e deve prolongar se por cerca de seis semanas. Ao Jornal O ALMEIRNENSE, Fábio Santos da adega de Almeirim revela que a produção pode ter uma quebra: “A expetativa é que haja uma quebra de produção de 10 a 15%.”