A vindima já começou em quase todas as casas agrícolas e adegas da região, enquanto a campanha do tomate está mais atrasada. Há unidades com a Compal que só na quarta-feira começa a trabalhar o tomate apanhado nos campos ribatejanos.
Na adega cooperativa de Almeirim a campanha iniciou-se na passada quarta feira, dia 6 de agosto, e deve prolongar se por cerca de seis semanas. Ao Jornal O ALMEIRNENSE, Fábio Santos da adega de Almeirim revela que a produção pode ter uma quebra: “A expetativa é que haja uma quebra de produção de 10 a 15%.”
Últimas:
Almeirim vai acolher as Missões Familiares até 2027
Greve da Sumol Compal começa hoje e exige aumentos salariais justos
Vindima já arrancou… em alguns casos antes da apanha do tomate
PARA HOJE / 12.AGO
“Obras na escola secundária estão nas mãos da autarquia e do governo”
Homem detido em Benavente por ameaças com arma de fogo
Rotary Club de Almeirim debateu “O Apagão” e a preparação para futuras crises
Novo circuito e nova paragem na Raposa aumentam mobilidade no concelho
Jacinta Correia vence prémio no VI Festival de Estátuas Humanas de Santarém
A Lista de Ritler
Descubra como jogar jogos online sem arriscar a sua segurança
PARA HOJE / 11.AGO
PARA HOJE / 10.AGO
Homem em estado grave após queda de telhado na Raposa
Missões Familiares Católicas em Almeirim
Ainda há bilhetes: Remember ALLmeirim é hoje
Juvenis UFCA: Vitória frente a equipa japonesa
Aluno de Almeirim premiado
PARA HOJE / 9.AGO
Economia
Vindima já arrancou… em alguns casos antes da apanha do tomate
12 de Agosto, 202512 de Agosto, 2025
A vindima já começou em quase todas as casas agrícolas e adegas da região, enquanto a campanha do tomate está mais atrasada. Há unidades com a Compal que só na quarta-feira começa a trabalhar o tomate apanhado nos campos ribatejanos.