PARA HOJE / 13.AGO

Não só perdemos os verdadeiros heróis, os heróis da força interior e da alegria, adoptando outros que são menos que nada (os heróis de papel e de plástico ou os heróis do disparate televisivo), como deixámos introduzir sub-repticiamente, à nossa volta, pedagogias de fragilidade. Pensávamos que ao introduzir essas pedagogias do sucesso fácil e da permissividade ajudávamos as crianças e as estimulávamos, não as deixando ter insucesso, tentando facilitar-lhes a vida. O que é que aconteceu? Fragilizámos a pessoa e demos-lhe cabo do futuro. Isto é típico da nossa época.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt