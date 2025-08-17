Nos últimos oito anos, as Festas de S. José têm vindo a perder qualidade de ano para ano. Mas este ano, talvez por ser a despedida deste executivo – que não deixa saudades – mais valia chamar-lhe festa das tasquinhas, porque, na realidade, as pessoas foram às tasquinhas para petiscar e conversar com os amigos. Porque, na verdade, não houve um artista digno desse nome que marcasse presença nas ditas festas.

Já em 2024, foram tão pobres, apesar da comissão ter à sua disposição cerca de vinte mil euros. Sim, porque a Câmara deu um subsídio de sete mil e quinhentos euros, e a Junta das Fazendas deu outro de cinco mil euros.

Como é possível organizar uma festa num espaço sem o mínimo de condições, apesar do presidente da Câmara, como de costume, dizer que faz… e não faz nada? Apregoa que, em 2025, haverá um novo espaço para a realização das festas. Claro que só o mini grupo fingiu acreditar, porque o senhor Pedro Ribeiro e os seus seguidores — a tal gente que faz promessas que não cumpre, mas que continua a viver à custa do Partido Socialista — não enganam ninguém.

Nestes últimos doze anos, o que se assistiu foi a um total desinteresse pela cultura da nossa terra. Isto já não são as festas em honra de São José das Fazendas, como eram outrora, quando havia um executivo liderado por um homem que muito fez pela freguesia — e com o qual os oportunistas têm sido tão ingratos e injustos.

O executivo que presidia, em colaboração com o Padre Fernando, ofereceu as capas, os andores que estavam em mau estado, as lanternas e o pendão que tinha desaparecido. Mais tarde, em colaboração com o Padre Borga, foram recuperados todos os santos, que também estavam em mau estado. Que saudades desse tempo, em que tínhamos grandes festas, com carrosséis, carrinhos de choque e bons artistas. Agora aparece a COFFAL, presidida pelo atual candidato do PS à Junta de Freguesia das Fazendas de Almeirim. Sabe-se que ele e o atual presidente da Junta foram a Lisboa formar a COFFAL, ficando logo o atual candidato do PS à Junta como seu presidente.

Com que legitimidade? Onde é a sede desta comissão? Onde estão os estatutos? Onde estão as atas das reuniões e da eleição dos corpos gerentes? Onde estão os relatórios de contas?



António Nunes – PSD Almeirim