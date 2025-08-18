Despiste provoca um ferido na Estrada do Campo

Um despiste de uma viatura ligeira de passageiros, na tarde desta segunda-feira, dia 18 de agosto, causou um ferido encarcerado na Estrada Nacional 368, no concelho de Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, a vítima, única ocupante do veículo, foi desencarcerada pelos bombeiros e assistida no local pela equipa da VMER. Após a avaliação clínica no local, a vítima foi considerada ferido leve e acabou por ser transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos os Bombeiros Voluntários de Almeirim e a VMER, num total de 10 operacionais apoiados por quatro viaturas.

A EN368 esteve cortada nos dois sentidos durante os trabalhos de socorro e limpeza da via.

O alerta para o acidente foi dado pelas 15h54.