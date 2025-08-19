Craque de Almeirim renova contrato com o Sporting Clube de Portugal

Lucas Anjos, futebolista natural de Almeirim, renovou o contrato com o Sporting Clube de Portugal até 2028. O avançado de 21 anos veste de verde e branco desde 2015, tendo passado do Pólo EUL para a Academia Cristiano Ronaldo até chegar ao futebol profissional.

Em 2024/2025, integrou o plantel da equipa B que garantiu a subida de divisão para a Liga Portugal 2 e estreou-se, ainda, pela equipa principal ao entrar para os minutos finais na deslocação ao recinto dos alemães do Borussia Dortmund para a UEFA Champions League.

Nas primeiras palavras depois da renovação do contrato, Lucas Anjos garantiu, em declarações à SportingTV, ter “um sentimento de muita felicidade”.

“Já estou aqui há dez anos e continuar neste clube é a prova de que gostam do meu trabalho. Espero continuar assim, a trabalhar e a dar o meu melhor ao Clube”, começou por dizer aos meios de comunicação Leoninos.

Sobre o encontro com o Borussia Dortmund, o internacional sub-20 pela Selecção Nacional admitiu que ficou “a tentar digerir tudo durante uma semana”. “Passou, na cabeça, o filme da minha ida de Almeirim até ao Pólo EUL com os meus pais e os meus irmãos. Lembrei-me de jogar à bola na rua, em casa, do esforço na Academia… Passou-me tudo pela cabeça nos segundos entre o aquecimento e a entrada em campo”, contou.

Em relação a 2024/2025, Lucas Anjos não escondeu que “não foi uma época fácil”, mas ficou muito satisfeito com o resultado final: “Tivemos mudanças de treinadores, mas a equipa esteve sempre unida e, com muito trabalho, conseguimos atingir um objectivo que fugia há vários anos. No ano em que entrei na Academia Cristiano Ronaldo foi o último da equipa B na Liga Portugal 2. Fui apanha-bolas algumas vezes e conseguir, agora, este objectivo foi um grande objectivo”.

Já para a temporada que se avizinha a perspectiva é a de “continuar a crescer e trabalhar forte todos os dias”. “A Liga Portugal 2 é muito competitiva e sabemos que vai ser muito difícil. Para crescermos e passarmos para a equipa principal, que é o nosso objectivo, vai ser um grande desafio. Quando surgir a oportunidade, temos de estar preparados”, explicou.

Por fim, Lucas Anjos escolheu os dois momentos mais memoráveis que já viveu em Alcochete: “A minha primeira semana aqui, na Academia, foi muito difícil e chorei algumas vezes. Depois, lembro-me de quando o Sporting CP foi Campeão em 2021. Festejámos todos juntos, foi uma lembrança marcante”.