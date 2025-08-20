Embate contra rotunda e foge do local em Almeirim

Uma viatura ligeira de passageiros embateu contra a rotunda “das Finanças”, onde ficou imobilizada, tendo o condutor fugido do local, ao início da manhã desta quarta-feira, 20 de agosto, em Almeirim.
Segundo apurou O ALMEIRINENSE, o condutor, um homem com cerca de 40 anos, colocou-se em fuga após o acidente, por motivos que ainda estão a ser apurados pelas autoridades. O nosso jornal sabe que o indivíduo já foi identificado pela GNR de Almeirim e que o processo segue agora os trâmites legais.
A viatura circulava na Rua dos Aliados quando embateu na rotunda.
O acidente não causou feridos.