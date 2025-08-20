Hospital Distrital de Santarém celebra 40 anos com Feira da Saúde

A Casa do Campino, em Santarém, vai acolher a Feira da Saúde, nos dias 19 e 20 de setembro, num evento inserido nas comemorações dos 40 anos do Hospital Distrital de Santarém (HDS).

A iniciativa é organizada pela Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), com o apoio da Câmara Municipal de Santarém, e contará com a presença de diversos profissionais em representação dos seus serviços e unidades funcionais. Durante dois dias, serão dinamizadas ações de sensibilização, rastreios gratuitos e várias atividades abertas a toda a comunidade.

O objetivo passa por aproximar os cidadãos dos serviços de saúde, incentivar a adoção de hábitos de vida saudáveis e reforçar a importância da prevenção.

A Feira da Saúde pretende ainda valorizar os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, em particular os da ULS Lezíria, reconhecendo o papel fundamental que têm desempenhado ao longo das últimas quatro décadas na melhoria da qualidade de vida da população.

Com entrada livre, o evento dirige-se a todas as idades, com atividades pensadas para crianças e adultos.