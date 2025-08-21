Almeirinense Bernardo Caetano distinguido no projeto Histórias Seguras

Bernardo Caetano, natural de Almeirim, foi premiado na 3.ª edição do projeto Histórias Seguras, que decorreu a 22 de maio, no Edifício Ageas Tejo, em Lisboa. A iniciativa, promovida pelo Grupo Ageas Portugal, em parceria com a CNN Portugal e a Havas Play, voltou a destacar o poder transformador dos seguros na vida das pessoas através do olhar criativo de jovens talentos do mundo audiovisual.

O jovem almeirinense venceu a categoria de “Melhor Edição” com o filme ‘Os Novos 70’, protagonizado pela atriz Custódia Gallego. A curta conta a história de Paula Mira, que aos 70 anos decidiu viver a reforma com liberdade e autonomia. Quis mudar-se para uma residência sénior, mas as poupanças eram insuficientes e a venda da casa implicava custos elevados. Com o apoio da equipa da Ageas Seguros, que comercializou a solução Ageas Pensões – Rendimento Flexível, conseguiu transformar o valor da casa num rendimento complementar à reforma, poupando no imposto sobre as mais-valias e garantindo um futuro tranquilo, nos seus próprios termos.

A edição de 2025 reuniu 20 finalistas, entre realizadores, guionistas, produtores, diretores de fotografia e editores, que criaram quatro curtas-metragens inspiradas em testemunhos reais.

Ao longo das três edições, o projeto já contou com a participação de 50 jovens profissionais e este ano recebeu 117 candidaturas, um número que comprova a relevância da iniciativa junto da nova geração do setor audiovisual. Mais do que um concurso, o Histórias Seguras é também uma homenagem aos colaboradores do Grupo Ageas Portugal, que diariamente estão ao lado dos seus clientes.

O sucesso crescente da iniciativa foi confirmado pelo CEO do Grupo Ageas Portugal, Luís Menezes, que aproveitou a ocasião para anunciar a 4.ª edição do Histórias Seguras, reforçando o compromisso com a cultura, a juventude e a valorização das histórias reais.

Os filmes vencedores foram exibidos na CNN Portugal durante os meses de maio e junho e estão também disponíveis nas plataformas digitais do Grupo Ageas Portugal.